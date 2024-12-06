Порядка 50 населенных пунктов Ленинского округа догазифицируют до конца 2026 года

В жилые дома 47 деревень и сел Ленинского городского округа проведут голубое топливо до конца 2026 года в рамках президентской программы «Социальная газификация». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Президентская инициатива „Социальная газификация“, стартовавшая в 2021 году, уже позволила обеспечить газом более 2 тысяч домовладений в 51 населенном пункте в Ленинском округе. Программа пользуется высоким спросом и была продлена. Сейчас специалисты обрабатывают заявки от владельцев частных домов. До конца 2026 года выполним догазификацию в домах сел Остров, Ермолино, Булатниково, деревень Ближние Прудищи, Мамоново, Пуговичино и других», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Всего работы будут проведены в 47 населенных пунктах. Также глава муниципалитета подчеркнул, что в 2024 году в соответствии с поручением губернатора Московской области в Ленинском округе проделали большую работу по газификации садовых некоммерческих товариществ, что позволит обеспечить газом 54 СНТ. Как и в случае с населенными пунктами, газовые сети будут бесплатно подведены к границам земельных участков граждан. При этом домовладение должно иметь статус жилого дома, и на него должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

В планах у руководства Ленинского округа — строительство газопровода высокого давления в поселке Леспаркхоз. Его начало намечено на 2027 год, окончание работ — на 2028.

Ранее сообщалось, что обеспечение газом жителей населенных пунктов и садовых товариществ в Подмосковье обсудили в ходе совещания под руководством губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.