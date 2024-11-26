Порядка 40 адресных табличек на фасадах МКД обновили в Подмосковье с октября

Адресные таблички на многоквартирных домах выполняют важную функцию в городской инфраструктуре. Они помогают определить местоположение здания, упрощают навигацию, а также необходимы для служб экстренной помощи. Важно, чтобы они были хорошо видны и читабельны, особенно в условиях плохой видимости, например, в темное время суток или при плохой погоде, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Общие стандарты домового знака:

таблички с адресом должны быть устойчивы к климатическому воздействию, иметь малый вес, высокие эксплуатационные и декоративные качества;

таблички должны быть прочные, доступные к уходу, безопасные, с удобными крепежами;

табличка может быть изготовлена как с использованием подсветки, так и без нее.

Управляющие компании обязаны размещать адресные таблички на фасадах жилых многоквартирных домов, а также поддерживать их в надлежащем состоянии.

Так, с начала октября по заявкам жителей коммунальные службы установили и отремонтировали порядка 40 вышедших из строя домовых знаков на фасадах МКД.

Если управляющая организация не отрабатывает заявки на размещение или ремонт табличек — обращайтесь напрямую в один из территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.