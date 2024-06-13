Порядка 300 адресных табличек установили и обновили на фасадах домов Подмосковья

Адресные таблички должны размещаться на фасаде каждого дома — это необходимая часть городской инфраструктуры. Так, управляющие компании Подмосковья заменили порядка 300 указателей с наименованием улицы и номером дома на фасадах, а также выполнили работу по устранению повреждений данных элементов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что установка на фасаде МКД адресных табличек входит в минимальный перечень работ и услуг по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома. А значит, обязанность по их установке и содержанию возлагается на управляющую компанию.

Если заметили, что на фасаде дома адресная табличка по каким-то причинам демонтирована, отсутствует или загрязнена, можно обратиться в свою управляющую организацию или оставить обращение на портале ЕДС МО.

Узнать свою управляющую компанию можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.