Порядка 16 тыс скамеек отремонтировали во дворах Подмосковья с начала года
Фото - © г.о. Воскресенск/Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
На территории Московской области специалисты коммунальной сферы продолжают работу по ремонту элементов благоустройства и малых архитектурных форм во дворах. Только с начала года в городских и муниципальных округах в надлежащий вид приведено порядка 16 тыс. скамеек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В числе основных работ — покраска, локальный ремонт поврежденных элементов, а также замена скамеек, которые не подлежат ремонту.
Лидеры по выполнению работ:
- Луховицы — 1 113;
- округ Пушкинский — 874;
- Раменский округ — 811;
- Балашиха — 627;
- Серпухов — 625;
- Шатура — 621;
- Воскресенский — 559.
К примеру, в г. о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Горшкова, вблизи д. 7 и 11 и в г. о. Воскресенск, вблизи памятника на пл. Ленина коммунальные службы обновили покрытие скамеек.
На текущий момент работы продолжаются.
Сообщить о необходимости замены или ремонта лавочек можно в свою управляющую организацию либо в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.