Порядка 16 тыс скамеек отремонтировали во дворах Подмосковья с начала года

На территории Московской области специалисты коммунальной сферы продолжают работу по ремонту элементов благоустройства и малых архитектурных форм во дворах. Только с начала года в городских и муниципальных округах в надлежащий вид приведено порядка 16 тыс. скамеек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В числе основных работ — покраска, локальный ремонт поврежденных элементов, а также замена скамеек, которые не подлежат ремонту.

Лидеры по выполнению работ:

Луховицы — 1 113;

округ Пушкинский — 874;

Раменский округ — 811;

Балашиха — 627;

Серпухов — 625;

Шатура — 621;

Воскресенский — 559.

К примеру, в г. о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Горшкова, вблизи д. 7 и 11 и в г. о. Воскресенск, вблизи памятника на пл. Ленина коммунальные службы обновили покрытие скамеек.

На текущий момент работы продолжаются.

Сообщить о необходимости замены или ремонта лавочек можно в свою управляющую организацию либо в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.