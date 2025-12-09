Польются сточные воды: к чему может привести смывание мусора в унитаз

Прежде всего, унитаз предназначен исключительно для человеческих отходов и туалетной бумаги. Все остальные предметы, такие как ватные палочки, упаковки от медикаментов, волосы или остатки еды, могут вызвать серьезные проблемы в системе водоснабжения и канализации. Об этом РИАМО сообщил сантехник Александр Коняев.

«Когда вы смываете мусор в унитаз, он проходит через трубы, которые имеют определенный диаметр и конфигурацию. Многие из этих предметов не растворяются в воде и могут застревать в узких местах. Это приводит к образованию засоров. Засоры, в свою очередь, требуют вмешательства профессионалов для их устранения, что может быть довольно дорогостоящим и трудоемким процессом», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам сантехника, если засор становится серьезным, это может привести к обратному потоку сточных вод.

«Это не только неприятно, но и крайне небезопасно для здоровья. Сточные воды могут содержать патогенные микроорганизмы, которые представляют риск для здоровья людей и животных», — заключил Коняев.

