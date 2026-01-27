Появились кадры уборки снега в Ногинске
Фото - © Пресс-служба администрации Богородского г.о.
В Ногинске коммунальные службы оперативно убирают снег. Кадры работы спецтехники публикует 360.ru.
На видео показана заснеженная трасса. На ней в ночное время суток работают снегоуборочные машины.
В кадре спецтехника чистит дороги. Можно заметить, что в это время идет сильный снегопад.
Между тем в Солнечногорске борются со снегом более 200 единиц спецтехники и 300 дворников.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.
