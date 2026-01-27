Появились кадры уборки снега в Ногинске

сегодня в 08:11

На видео показана заснеженная трасса. На ней в ночное время суток работают снегоуборочные машины.

В кадре спецтехника чистит дороги. Можно заметить, что в это время идет сильный снегопад.

Между тем в Солнечногорске борются со снегом более 200 единиц спецтехники и 300 дворников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

