Подвал дома на Гамарника в Комсомольске-на-Амуре затапливает с 4 сентября

Жильцы дома № 24 на улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре жалуются на запах и сырость из-за затопленного подвала. Вода и стоки появились там вновь после откачки, сообщает КомсаNews .

По словам местной жительницы, подвал затапливает с 4 сентября. Обращения в управляющую компанию «ЖКХ-ПРОГРЕСС» пока не помогли. Жильцам ответили, что 15 сентября специалисты ООО «РВК-Комсомольск» прочистили дворовую канализацию и подвал должен просохнуть. Однако его снова затопило.

25 сентября служба откачала содержимое подвала, но на следующий день там опять появились вода и стоки. Жительница обнаружила, что подвал не разделен перегородками между подъездами. По ее словам, запах ощущают жильцы всего дома.

«Мы всем домом задыхаемся. Окна открыты круглосуточно и в подъезде, и в квартирах», — сказала комсомольчанка.

Жильцы звонили в ЖЭУ, подавали коллективные заявки и писали через приложение «Дом». Дозвонившись 14 сентября, они узнали, что заявку приняли и она ждет рассмотрения. По словам жительницы, после обращения к директору 24 сентября в ее подъезде лишь подмели первый этаж.

Жильцы также подали жалобу в комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Там сообщили, что рассмотрят ее в срок до 30 дней. По словам женщины, сосед, который два года назад судился с управляющей компанией из-за этой проблемы, подал новое заявление. Редакция направила запросы в «ЖКХ-ПРОГРЕСС» и «РВК-Комсомольск».

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