Подольский «Водоканал» разъяснил порядок замены и поверки счетчиков воды

Специалисты МУП «Водоканал» в Подольске рассказали, как заменить и поверить счетчики воды и почему их установка помогает экономить, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При отсутствии счетчика плату за воду начисляют по нормативу с повышающим коэффициентом, который сейчас равен трем. Прибор учета позволяет оплачивать фактическое потребление.

«Установка прибора учета позволяет платить за воду примерно в 3 раза дешевле, так как расчет идет по факту потребления. Точный размер экономии зависит от конкретных нормативов, действующих для вашего дома», — рассказал начальник отдела развития автоматизированной системы учета водопотребления МУП «Водоканал» г. Подольск Григорий Петровец.

После подачи заявки на замену счетчика необходимо согласовать день и время визита. За сутки специалисты позвонят и напомнят о нем. В назначенный день мастера заменят прибор, установят пломбы и выдадут акт ввода в эксплуатацию.

Поверку приборов учета необходимо проводить каждые шесть лет. Через 12 лет счетчики, как правило, требуют полной замены.

Подать заявку на замену или поверку можно через форму обратной связи во вкладке «Контакты» на официальном сайте «Водоканала», по электронной почте pdls_vodokanal@mosreg.ru или по телефону +7 (496) 754-64-88. Другие номера для обращений указаны на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.