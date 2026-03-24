Подольск и Клин признаны лучшими управлениями МосОблЕИРЦ

В МосОблЕИРЦ подвели итоги деятельности территориальных подразделений за 2025 год. По результатам оценки лучшими в Московской области были названы расчетные центры, расположенные в Подольске и Клину, сообщила пресс-служба центра.

Как выбирали победителей

Ежегодно специалисты оценивают работу всех 42 управлений организации. В основе рейтинга лежит множество параметров, среди которых особое значение имеют качество сервиса для клиентов, уровень сбора платежей, а также строгое соблюдение единых стандартов оснащения офисов.

Награды вручаются в двух категориях: для крупных подразделений (с числом обслуживаемых лицевых счетов более 60 тысяч) и для малых.

Лидеры по итогам года

Среди малых управлений призовую тройку составили Клин, Ступино и Дубна. В категории крупных лидерами стали Подольск, Электросталь и Серпухов.

Подольск: первое место в копилке достижений

Управление в Подольске входит в число самых масштабных подразделений компании — здесь начисляют плату за коммунальные услуги по 160 тысячам лицевых счетов.

«Для нас это первая и очень важная победа. Высокий результат стал возможен благодаря слаженной работе всего коллектива», , — отметил начальник управления МосОблЕИРЦ «Подольск» Александр Гусаков.

Клин: проверенный годами профессионализм и забота о посетителях

Это подразделение уже не впервые становится лидером рейтинга, в очередной раз подтвердив свой высокий статус. В клиентском офисе в Клину созданы комфортные условия для посетителей: оборудована зона ожидания, есть детский уголок, царит спокойная и располагающая обстановка.

«Благодарю всех специалистов, многие из них работают здесь с момента основания расчетного центра, с 2015 года. Самая приятная награда для нас, когда посетители говорят: „Как у вас хорошо!“, благодарят за доброжелательную атмосферу», — рассказала Татьяна Благих, руководитель управления МосОблЕИРЦ «Клин».