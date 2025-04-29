Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Подмосковный завод по переработке пластика начал работу с отходами IV класса опасности

Подмосковный завод по переработке пластика «ЭкоЛайн-ВторПласт» теперь утилизирует отходы IV класса. Это позволит дополнительно расширить сырьевую базу и нарастить объемы производства без привлечения сторонних поставщиков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Какие отходы относятся к IV классу

Различные виды пластиковой упаковки, включая емкости для хранения красителей и других химических веществ, а также загрязненный химическими веществами полиэтилен и прочие полимерные материалы.

Как осуществляется процесс переработки:

Автоматизированная система сортировки позволяет быстро отделять подходящие фракции пластиковых отходов.

Многоуровневая горячая мойка обеспечивает тщательную очистку материала.

Лазерная фильтрация и дегазация позволяют получать высококачественное вторсырье, пригодное даже для пищевой промышленности.

«ЭкоЛайн-Вторпласт» — крупнейший завод по переработке пластиков. Первое в стране предприятие, которое реализуется силами оператора по обращению с отходами и переработчика вторичных материалов.

Завод находится на территории муниципального округа Егорьевск в деревне Поцелуево.

Завод был запущен в 2024 году и обладает мощностью переработки порядка 62 тыс. тонн отходов ежегодно. В феврале 2025 года предприятие стало одним из первых российских заводов, включенных в официальный реестр утилизаторов министерства природных ресурсов РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.