Подмосковный регоператор заменил 56 контейнеров с начала февраля

В Московской области продолжается модернизация контейнерных площадок и обновление емкостей для сбора отходов. Только силами команды Каширского регионального оператора в период с 3 по 9 февраля были заменены контейнеры по 56 адресам в зоне обслуживаемой территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Работа по ремонту баков, их замене или установке дополнительных емкостей проведена в 6 муниципалитетах

г. о. Домодедово:

г. Домодедово, мкр. Авиационный проспект, Академика Туполева, д. 6 а;

с. Ям, ЖК Прибрежный парк, ул. Мезенцева д. 21;

г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, с. Шебанцево, ул. Фабричная, д. 94;

г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Дзержинского, д. 1;

г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Телеграфная, д. 53;

г. Домодедово ул. 25 лет Октября, д. 7;

г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 1;

г. Домодедово, ул. 1-й Советский проезд, д. 2/1;

г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 706;

г. Домодедово, Кутузовский проезд, д. 9.

г. о. Котельники:

мкр. Парковый д. 1, к3;

мкр. Парковый, д. 2, к1.

г. о. Дзержинский:

ул. Ленина, д. 8-10;

ул. Спортивная, д. 2-4-6;

ул. Ленина, д. 11;

ул. Лермонтова, д. 12б.

г. о. Ленинский:

д. Мисайлово, Пригородное шоссе, д. 6;

д. Мисайлово, Пригородное шоссе, д. 28;

д. Мисайлово, ул. Спортивная, д. 1;

п. свх. им. Ленина, д. 18;

с. Булатниково, ул. Центральная д. 13б;

д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2;

д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 16;

д. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 11;

п. Санатория, Горки Ленинские, д. 1;

п. Санатория, Горки Ленинские, д. 3;

с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 6;

п. Петровское д. 7;

г. Видное, ул. Гаевского, д. 8;

г. Видное, ул. Советская, д. 8;

г. Видное, ул. Советская, д. 44;

г. Видное, ул. Советская, д. 48;

г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 9, к.1.

г. о. Коломна:

д. Борисовское, ул. Родниковая, д. 100;

г. Коломна, ул. Индустриальная, д. 1;

г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 105;

д. Мякинино, д. 4;

г. Коломна, ул. Мечникова, д. 39;

г. Коломна, ул. Добролюбова, 6, 10А;

г. Коломна, ул. Зелёная, д. 9 а;

г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 320;

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 9;

с. Черкизово ул. Советская, д. 3;

г. Коломна, ул. Ветеринарная, д. 2;

г. Коломна, ул. Чкалова, д. 10;

г. Коломна, ул. Юбилейная, д. 5;

г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 100;

п. Пески, ул. Советская д. 7а.

г. о. Кашира:

г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Полевая, д. 26;

г. Кашира мкр. Ожерелье, ул. Спортивная, д. 26;

г. Кашира, ул. Советская, д. 57;

г. Кашира, ул. Путейская, д. 12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязны» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.