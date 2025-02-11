Подмосковный регоператор заменил 56 контейнеров с начала февраля
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Московской области продолжается модернизация контейнерных площадок и обновление емкостей для сбора отходов. Только силами команды Каширского регионального оператора в период с 3 по 9 февраля были заменены контейнеры по 56 адресам в зоне обслуживаемой территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работа по ремонту баков, их замене или установке дополнительных емкостей проведена в 6 муниципалитетах
г. о. Домодедово:
- г. Домодедово, мкр. Авиационный проспект, Академика Туполева, д. 6 а;
- с. Ям, ЖК Прибрежный парк, ул. Мезенцева д. 21;
- г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, с. Шебанцево, ул. Фабричная, д. 94;
- г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Дзержинского, д. 1;
- г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Телеграфная, д. 53;
- г. Домодедово ул. 25 лет Октября, д. 7;
- г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 1;
- г. Домодедово, ул. 1-й Советский проезд, д. 2/1;
- г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 706;
- г. Домодедово, Кутузовский проезд, д. 9.
г. о. Котельники:
- мкр. Парковый д. 1, к3;
- мкр. Парковый, д. 2, к1.
- г. о. Дзержинский:
- ул. Ленина, д. 8-10;
- ул. Спортивная, д. 2-4-6;
- ул. Ленина, д. 11;
- ул. Лермонтова, д. 12б.
г. о. Ленинский:
- д. Мисайлово, Пригородное шоссе, д. 6;
- д. Мисайлово, Пригородное шоссе, д. 28;
- д. Мисайлово, ул. Спортивная, д. 1;
- п. свх. им. Ленина, д. 18;
- с. Булатниково, ул. Центральная д. 13б;
- д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2;
- д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 16;
- д. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 11;
- п. Санатория, Горки Ленинские, д. 1;
- п. Санатория, Горки Ленинские, д. 3;
- с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 6;
- п. Петровское д. 7;
- г. Видное, ул. Гаевского, д. 8;
- г. Видное, ул. Советская, д. 8;
- г. Видное, ул. Советская, д. 44;
- г. Видное, ул. Советская, д. 48;
- г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 9, к.1.
г. о. Коломна:
- д. Борисовское, ул. Родниковая, д. 100;
- г. Коломна, ул. Индустриальная, д. 1;
- г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 105;
- д. Мякинино, д. 4;
- г. Коломна, ул. Мечникова, д. 39;
- г. Коломна, ул. Добролюбова, 6, 10А;
- г. Коломна, ул. Зелёная, д. 9 а;
- г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 320;
- г. Коломна, ул. Гагарина, д. 9;
- с. Черкизово ул. Советская, д. 3;
- г. Коломна, ул. Ветеринарная, д. 2;
- г. Коломна, ул. Чкалова, д. 10;
- г. Коломна, ул. Юбилейная, д. 5;
- г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 100;
- п. Пески, ул. Советская д. 7а.
г. о. Кашира:
- г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Полевая, д. 26;
- г. Кашира мкр. Ожерелье, ул. Спортивная, д. 26;
- г. Кашира, ул. Советская, д. 57;
- г. Кашира, ул. Путейская, д. 12.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязны» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.