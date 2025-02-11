Подмосковный регоператор заменил 56 контейнеров с начала февраля

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области продолжается модернизация контейнерных площадок и обновление емкостей для сбора отходов. Только силами команды Каширского регионального оператора в период с 3 по 9 февраля были заменены контейнеры по 56 адресам в зоне обслуживаемой территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Работа по ремонту баков, их замене или установке дополнительных емкостей проведена в 6 муниципалитетах

г. о. Домодедово:

  • г. Домодедово, мкр. Авиационный проспект, Академика Туполева, д. 6 а;
  • с. Ям, ЖК Прибрежный парк, ул. Мезенцева д. 21;
  • г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, с. Шебанцево, ул. Фабричная, д. 94;
  • г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Дзержинского, д. 1;
  • г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Телеграфная, д. 53;
  • г. Домодедово  ул. 25 лет Октября, д. 7;
  • г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 1;
  • г. Домодедово, ул. 1-й Советский проезд, д. 2/1;
  • г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 706;
  • г. Домодедово, Кутузовский проезд, д. 9.

г. о. Котельники:

  • мкр. Парковый  д. 1, к3;
  • мкр. Парковый,  д. 2, к1.
  • г. о. Дзержинский:
  • ул. Ленина, д. 8-10;
  • ул. Спортивная, д. 2-4-6;
  • ул. Ленина, д. 11;
  • ул. Лермонтова, д. 12б.

г. о. Ленинский:

  • д. Мисайлово, Пригородное шоссе, д. 6;
  • д. Мисайлово, Пригородное шоссе, д. 28;
  • д. Мисайлово, ул. Спортивная, д. 1;
  • п. свх. им. Ленина, д. 18;
  • с. Булатниково, ул. Центральная  д. 13б;
  • д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 2;
  • д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 16;
  • д. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 11;
  • п. Санатория, Горки Ленинские, д. 1;
  • п. Санатория, Горки Ленинские, д. 3;
  • с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 6;
  • п. Петровское  д. 7;
  • г. Видное, ул. Гаевского, д. 8;
  • г. Видное, ул. Советская, д. 8;
  • г. Видное, ул. Советская, д. 44;
  • г. Видное, ул. Советская, д. 48;
  • г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 9, к.1.

г. о. Коломна:

  • д. Борисовское, ул. Родниковая, д. 100;
  • г. Коломна, ул. Индустриальная, д. 1;
  • г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 105;
  • д. Мякинино, д. 4;
  • г. Коломна, ул. Мечникова, д. 39;
  • г. Коломна, ул. Добролюбова, 6, 10А;
  • г. Коломна, ул. Зелёная, д. 9 а;
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 320;
  • г. Коломна, ул. Гагарина, д. 9;
  • с. Черкизово  ул. Советская, д. 3;
  • г. Коломна, ул. Ветеринарная, д. 2;
  • г. Коломна, ул. Чкалова, д. 10;
  • г. Коломна, ул. Юбилейная, д. 5;
  • г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 100;
  • п. Пески, ул. Советская  д. 7а.

г. о. Кашира:

  • г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Полевая, д. 26;
  • г. Кашира  мкр. Ожерелье, ул. Спортивная, д. 26;
  • г. Кашира, ул. Советская, д. 57;
  • г. Кашира, ул. Путейская, д. 12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязны» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.