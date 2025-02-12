Подмосковные УК проводят ремонт в многоквартирных домах

Специалисты управляющих организаций Подмосковья продолжают работу по содержанию многоквартирных домов региона. В рамках текущего ремонта рабочие проводят покраску перил в подъездах, локальную укладку мягкой кровли и герметизацию межпанельных швов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Элементы мест общего пользования, расположенные в подъездах, подвергаются постоянному механическому воздействию, это приводит к их износу и потере первоначального вида. С целью обеспечения комфорта жителей и эстетического облика МКД обслуживающая организация проводит текущий ремонт.

Так, к примеру в Сергиевом Посаде проведены плановые работы по обновлению лакокрасочного слоя поручней в доме № 9 по ул. Октябрьская. Помимо этого, в надлежащее состояние приведены перила и в подъездах дома № 7 по этой же улице.

В Чехове по адресам: Гагарина, д. 84 и ул. Весенняя, д. 2 специалистами проведены работы по герметизации межпанельных швов фасада домов.

На территории Люберец выполнен локальный ремонт кровли дома № 24 в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино.

По вопросам ремонта в местах общего пользования жителям следует обращаться в управляющую организацию. Она обязана взять заявку в работу.

В случае, если УО не выполняет свои обязательства, сообщить об этом жители могут в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. С их контактами можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.