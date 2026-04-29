Подмосковные строители завершают восстановление дома в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершается восстановление многоквартирного дома. Конструктив здания полностью восстановлен, продолжаются кровельные, фасадные и внутренние работы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты полностью восстановили конструктив здания. Сейчас на объекте ведутся работы по ремонту кровли и фасада, установке современных пластиковых окон, монтажу инженерных коммуникаций и внутренней отделке мест общего пользования в отремонтированных частях дома.

Контроль на всех этапах осуществляют сотрудники управления технического надзора капитального ремонта. Они следят за качеством и соблюдением строительных норм.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. В сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Управление технического надзора капитального ремонта участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проведения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд, — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.