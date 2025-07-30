Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению жилого дома в Мариуполе
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
В Левобережном районе Мариуполя специалисты из Московской области завершили восстановительные работы девятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В процессе ремонтных мероприятий выполнили:
- восстановление несущих конструкций;
- ремонт кровли и фасада;
- замену инженерных коммуникаций;
- установку современных окон и дверей;
- работы по внутренней отделке помещений общего пользования.
После завершения основных работ начался ремонт квартир жильцов. На сегодняшний день отремонтировано 36 квартир, еще 34 находятся на этапе приемки.
В квартирах выполнен комплекс работ:
- выравнивание стен и потолков;
- замена электропроводки и сантехники;
- установка новых дверных и оконных блоков.
Контроль восстановительно-ремонтных работ многоквартирных домов Мариуполя обеспечивают эксперты подведомственного министерству ЖКХ Московской области Управления технического надзора капитального ремонта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.