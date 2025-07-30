Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению жилого дома в Мариуполе

В процессе ремонтных мероприятий выполнили:

восстановление несущих конструкций;

ремонт кровли и фасада;

замену инженерных коммуникаций;

установку современных окон и дверей;

работы по внутренней отделке помещений общего пользования.

После завершения основных работ начался ремонт квартир жильцов. На сегодняшний день отремонтировано 36 квартир, еще 34 находятся на этапе приемки.

В квартирах выполнен комплекс работ:

выравнивание стен и потолков;

замена электропроводки и сантехники;

установка новых дверных и оконных блоков.

Контроль восстановительно-ремонтных работ многоквартирных домов Мариуполя обеспечивают эксперты подведомственного министерству ЖКХ Московской области Управления технического надзора капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.