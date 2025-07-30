Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению жилого дома в Мариуполе

ЖКХ

Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

В Левобережном районе Мариуполя специалисты из Московской области завершили восстановительные работы девятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В процессе ремонтных мероприятий выполнили:

  • восстановление несущих конструкций;
  • ремонт кровли и фасада;
  • замену инженерных коммуникаций;
  • установку современных окон и дверей;
  • работы по внутренней отделке помещений общего пользования.

После завершения основных работ начался ремонт квартир жильцов. На сегодняшний день отремонтировано 36 квартир, еще 34 находятся на этапе приемки.

В квартирах выполнен комплекс работ:

  • выравнивание стен и потолков;
  • замена электропроводки и сантехники;
  • установка новых дверных и оконных блоков.

Контроль восстановительно-ремонтных работ многоквартирных домов Мариуполя обеспечивают эксперты подведомственного министерству ЖКХ Московской области Управления технического надзора капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.