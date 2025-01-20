Подмосковные специалисты восстановили 9-этажный дом в Мариуполе после разрушений

Масштабные работы по восстановлению жилфонда новых территорий продолжаются. Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление девятиэтажного дома, пострадавшего от боевых действий в Мариуполе. Работы проводились на улице Московская в Орджоникидзевском районе города. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Процесс координировался Минстроем России и правительством Московской области, а строительный контроль за выполнением работ осуществляли эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Этот многоэтажный жилой дом получил серьезные повреждения в результате боевых действий. В ходе восстановительных работ были проведены мероприятия по усилению и демонтажу аварийных конструкций здания. Заменены все основные инженерные системы, включая электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, систему отопления и канализацию. Также проведены работы по замене кровли, оконных и дверных блоков.

Кроме того, был выполнен ремонт фасада здания и мест общего пользования, а придомовая территория была благоустроена, что значительно улучшило внешний вид и условия проживания.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность работы по восстановлению жилого фонда на пострадавших территориях.

«Напоминаем, что в 2024 году Фондом капитального ремонта Московской области в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области было восстановлено 362 многоквартирных дома. А в текущем году в планах наших организаций восстановить еще около 900 многоквартирных домов подшефного региона», — сказал глава подмосковного ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.