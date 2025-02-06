Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать водопроводные сети в ДНР

За прошедшую неделю специалисты предприятия «Коммунальные системы Московской области», подведомственного региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства, ликвидировали 13 технологических инцидентов на водопроводных и канализационных сетях ДНР. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе работ, выполненных аварийно-восстановительными бригадами ГУП МО «КС МО»:

устранение 8 утечек на сетях водоснабжения, включая замену пожарного гидранта;

восстановление проходимости 5 участков канализационной системы округа, в том числе замена аварийного участка самотечного коллектора протяженностью 5 м.

ГУП МО «КС МО» поддерживает коммунальную инфраструктуру подшефного региона как в рамках текущих мероприятий, так и в более масштабных работах по осуществлению капитального ремонта сетей и объектов водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.