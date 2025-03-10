Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать инженерные коммуникации в ДНР
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В Новоазовском муниципальном округе ДНР подмосковные специалисты продолжают работы по восстановлению и текущему ремонту инженерных коммуникаций. За прошедшую неделю специалисты предприятия ГУП МО «КС МО» ликвидировали 19 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях округа, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В числе выполненных аварийно-восстановительными бригадами работ:
- устранение 11 утечек на сетях водоснабжения, включая работы по замене и ревизии запорной арматуры в колодце;
- восстановление проходимости 6 участков канализационной системы округа;
- замена обратного клапана на КНС.
Сотрудники предприятия оперативно реагируют и устраняют технологические инциденты, а также продолжают реализовывать проекты по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.