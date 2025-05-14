Подмосковные школьники оказались в числе лидеров акции по сбору макулатуры

Подведены итоги весеннего этапа Всероссийской акции «Посадим лес вместе», организованной фондом «Экология» РСХБ и АНО «Убиратор Просвещение». В рамках мероприятия дети и взрослые собирают макулатуру, чтобы сохранить российские леса. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Весной в акции приняли участие образовательные учреждения из нескольких регионов. Среди них — Москва, Московская область, Татарстан, Чувашия, Липецкая область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Санкт-Петербург, Оренбургская область, Саратовская область, Свердловская область, Брянская область, Белгородская область, Вологодская область, Тамбовская область, Нижегородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия и Ставропольский край.

«Было приятно узнать, что подмосковные школьники вновь стали одними из самых активных участников экологической акции. Из 20,5 тонны собранной макулатуры более полутонны — заслуга школьников из округов Балашиха и Щелково. От имени подмосковных экологов хочу выразить им искреннюю благодарность и надеюсь, что и в следующих экоакциях подмосковные участники будут одними из первых», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

За два года проведения акции собрано и отправлено на переработку 29,7 тонны макулатуры. О том, как присоединиться к участникам, читайте здесь: https://uschool.ubirator.com/register-school.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.