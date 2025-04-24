Подмосковные регоператоры усилят мощности на майских праздниках

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На майских праздниках объем образуемых отходов в Подмосковье значительно возрастает. В связи с этим региональные операторы региона в течение всех праздничных дней перейдут на усиленный режим работы. Цель — обеспечение бесперебойного вывоза ТКО, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Вместе с тем проводится сезонная работа по установке дополнительной тары для сбора ТКО.

Жители СНТ могут скорректировать график вывоза отходов в офисе регионального оператора или МФЦ.

Чтобы обеспечить чистоту на территории населенного пункта, мусор необходимо утилизировать в своем СНТ (при наличии КП).

Задать все вопросы, касающиеся вывоза отходов из СНТ, можно своему региональному оператору по телефону.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.