Подмосковные лесничие помогают устранять последствия снежного ненастья

Ночью на Подмосковье, особенно на север региона, обрушился циклон с мокрым снегом и сильным ветром. Аномальные для начала мая погодные условия привели к тому, что жители более 90 населенных пунктов Дмитровского муниципального округа, Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов остались без электричества, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

К ликвидации последствий снегопада приступили аварийные бригады МЧС, коммунальных служб, Россетей, Мособлэнерго. На постоянной связи с главами пострадавших округов специалисты лесного хозяйства.

«Сотрудники Дмитровского, Сергиево-Посадского и Талдомского филиалов ГАУ МО „Мособллес“ оперативно включились в борьбу с последствиями непогоды. С самого раннего утра 29 бригад, состоящих из почти 100 человек, устраняют завалы и убирают поваленные и упавшие на электропровода и дороги деревья, в лесничествах созданы оперативные штабы, готовые задействовать дополнительные силы и средства для оперативного реагирования», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.