Подмосковные коммунальщики удалили более 760 граффити с начала весны

Граффити, созданные уличными художниками без согласования с местными властями, считаются несанкционированными и быстро удаляются. Такие проявления творчества могут быть замечены на объектах благоустройства и фасадах, нарушая внешний облик территорий, за которыми внимательно следят инспекторы ГУСТ МО, в том числе, используя камеры «Безопасный регион», рассказали в Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Борьба с актами вандализма ведется в разных муниципалитетах. Например, в Лыткарино привели в порядок фасады домов на улицах Комсомольская, Первомайская, Спортивная и Советская. В Одинцово закрасили несанкционированные надписи на домах по улицам Молодежная, Пионерская и Можайское шоссе, а коммунальщики Серпухова привели в порядок стены домов на улицах Ворошилова и Фирсова.

Инспекторы обратили внимание на то, что специалисты устраняют вандальные изображения, закрашивая их подходящей краской или используя специальные моющие средства. Незаконное размещение граффити влечет за собой штраф до 40 тысяч рублей, согласно статье 214 УК РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.