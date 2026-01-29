Подмосковные коммунальщики расчистили площадь автостанции в Рузе

Для комфортного передвижения пассажиров и автобусов «Мострансавто» на площади автостанции в Рузе убирают снег, сообщили в пресс-службе округа.

Не мешая движению общественного транспорта, специалисты борются с последствиями циклона.

Собранный снег не складируют — сразу грузят в самосвал и вывозят, чтобы ничто не мешало беспрепятственному движению автобусов. Сотрудники автостанции также присоединились к работе — вооружившись лопатами, они помогают коммунальщикам убрать снег там, где тракторному ковшу добраться трудно.

Все работы ведут аккуратно, не создавая помех автобусам. Поэтому общественный транспорт ходит без отмен и по расписанию.

