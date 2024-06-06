Подмосковные энергетики завершили работы по повышению качества электроснабжения

В Подмосковье продолжается реализация масштабных мероприятий в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей. На сегодняшний день энергетики компании «Мособлэнерго» полностью завершили работы на 159 объектах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, все работы в рамках программы повышения надежности электроснабжения выполняются под строгим контролем. Общий процент выполнения программы компанией «Мособлэнерго» составляет 62%. Всего в нее вошел 381 электрообъект.

Благодаря проведенным мероприятиям была повышена надежность электроснабжения дома отдыха «Ратмино», храма Похвалы Богородицы и 20 жилых домов в районе Ратмино г. о. Дубна. Энергетики выполнили необходимые работ в трансформаторной подстанции ТП-265, заменив в электроустановке трансформатор мощностью 180 кВА, который исчерпал свой ресурс за годы эксплуатации, на современный агрегат мощностью 400 кВА.

Также с начала 2024 года работники «Мособлэнерго» заменили 278 опор и 34,2 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Помимо этого, специалист реконструировали 20,6 км 20,6 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 27 трансформаторных подстанций. До конца июня текущего года планируется провести работы еще на 48 электрообъектах Подмосковья.

В этом году по программе повышения надежности электроснабжения потребителей работы проводятся в 33 городских округах Подмосковья. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций.

Мероприятия по повышению надежности проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном, это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.