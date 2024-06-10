Подмосковные энергетики обеспечили надежное электроснабжение котельной

Энергетики Московской области из энергосетевой компании «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи в поселке Выголь городского округа Клин. В результате надежно обеспечены электроснабжением котельная и потребители частного сектора, передает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты выполнили ремонт двух фидеров, которые питают абонентов от трансформаторной подстанции ТП-205. Также они произвели замену 20 опор ЛЭП. Взамен неизолированного провода смонтировано 800 м самонесущего изолированного провода (СИП), который обладает улучшенными характеристиками и позволяет снизить риск технологических нарушений в сетях. Работы выполнены по программе капитального ремонта энергообъектов «Мособлэнерго».

Как отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Евгений Хромушин, всего по программе капитального ремонта в 2024 году энергетики отремонтируют 2,25 км кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-6 кВ, заменят электрооборудование в 4-х трансформаторных подстанциях. Работы проводятся силами персонала, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.