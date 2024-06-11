Подмосковные энергетики обеспечили электроснабжением новый путепровод

сегодня в 15:07

Энергетики компании «Россети Московский регион» обеспечили мощностью в объеме 0,4 МВт новый путепровод, строящийся между 24-м и 25-м км Ленинградского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для электроснабжения объекта построили распределительную подстанцию 10 кВ с двумя трансформаторами по 400 кВА и проложили четыре кабельне линии 10 кВ общей протяженностью более 1,2 км до места присоединения к двум существующим кабельным линиям 10 кВ от основного источника питания — подстанции 220 кВ «Планерная». Работы выполнялись под контролем министерства энергетики Московской области.

Новый путепровод — важный транспортный объект, который позволит разгрузить одну из наиболее загруженных столичных магистралей. Появление таких переездов развивает дорожную инфраструктуру, позволяет связывать городские районы, которые ранее были разделены друг от друга железнодорожными путями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев