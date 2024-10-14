сегодня в 14:02

Подмосковные дорожные службы готовы к понижению температуры с середины октября

Заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик доложил о готовности дорожных и транспортных служб к зимнему периоду 2024–2025 гг.

«С середины ноября мы ожидаем заморозки, согласно традиционной температурной линейке», — отметил Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что к понижению температуры дорожные службы готовы уже с середины октября. На сегодняшний момент в дежурстве находятся 266 комбинированных дорожных машин и 900 дорожных рабочих на тот случай, если температура опустится ниже и возникнет необходимость обработки дорог.

Он добавил, что в текущем году ожидается нежная зима.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил интенсивность работы по уборке снега.

«Каждая зима — это большая работа коммунальных, дорожных служб и нам очень важно действовать слажено», — сказал глава региона.