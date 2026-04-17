Подмосковные бригады дежурят в ДНР с начала 2026 года

Аварийные бригады из Подмосковья с 1 января 2026 года круглосуточно работают в Новоазовском районе и Макеевке ДНР, обеспечивая стабильное электро- и теплоснабжение. С начала года специалисты выполнили более 350 заявок, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С начала 2026 года в рамках гуманитарно-восстановительной миссии сформированы специализированные аварийно-восстановительные бригады. В Новоазовском районе дежурят две бригады электриков, в Макеевке — одна бригада электриков и две бригады теплотехников. Такой формат позволяет оперативно реагировать на технологические нарушения и минимизировать время отключений.

Подмосковные энергетики выполнили более 200 заявок по электроснабжению и 150 — по теплоснабжению. Специалисты восстанавливали линии электропередачи, ремонтировали трансформаторные подстанции, устраняли нарушения в сетях 0,4–10 кВ, ликвидировали порывы на теплотрассах и восстанавливали циркуляцию теплоносителя в жилых домах и социальных учреждениях.

«Круглосуточное дежурство подмосковных бригад в Новоазовском районе и Макеевке — это реальный вклад в стабильность коммунальной инфраструктуры ДНР. Благодаря взаимодействию с местными администрациями и диспетчерскими службами мы оперативно отрабатываем заявки и минимизируем время аварийных отключений», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Когда подмосковные электрики и теплотехники круглосуточно восстанавливают сети и подключают новых абонентов, становится очевидно, что надежность инфраструктуры — важный элемент безопасности», — отметил полковник запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Вячеслав Артемов.

Работа бригад продолжается в штатном режиме во взаимодействии с местными администрациями и диспетчерскими службами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.