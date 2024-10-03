Подмосковная аварийно-восстановительная служба следит за состоянием теплосетей

МОС АВС успешно завершает комплекс мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры Московской области к зимнему периоду 2024–2025 гг. К середине сентября 2024 года объем выполненных работ уже превысил годовые показатели 2023 года, что говорит о высоком уровне эффективности и планомерного подхода к подготовке региона к зиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С апреля, когда началась активная фаза подготовки к зиме, специалисты МОС АВС выполнили более 3,5 тыс. выездов в муниципалитеты для участия в комиссиях по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей.

В 2024 году количество обнаруженных утечек составило почти 2 тыс. — рекордный показатель, что свидетельствует о тщательности проверки и обеспечивает снижение аварийных ситуаций в зимний период.

В общей сложности, специалисты МОС АВС приняли участие в 60 кустовых межмуниципальных совещаниях, на которых обсуждались вопросы готовности к зимнему сезону.

Оперативные группы МОС АВС успешно отработали более 310 обращений граждан. Большинство заявок поступило от жителей северных (100 обращений) и восточных (97 обращений) округов Московской области, за которыми следуют западное направление (55) и южное (57).

Во время двух этапов проверок готовности к зиме 28 военных городков, расположенных на территории региона, было выполнено 60 выездов.

«Наша главная задача — минимизировать риски для жителей Подмосковья в отопительный сезон. Рекордное количество выявленных и устранённых утечек показывает, что мы на верном пути. Уже сейчас мы можем сказать, что подготовка к зиме идет по плану, а работа наших оперативных подразделений позволила сократить число возможных аварий этой зимой», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Кроме тестирования теплопроводов, в ряде муниципалитетов, включая Электрогорск, Химки и Шатуру, продолжаются работы по перекладке тепловых сетей. Большинство муниципальных образований строго придерживаются графика.

В текущем месяце будут проведены смотры готовности территориальных отделов МОС АВС, которые базируются в Орехово-Зуеве, Домодедове, Рузе и Дмитрове, с целью проверки состояния техники и оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.