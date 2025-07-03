День сотрудников Госавтоинспекции МВД России отметили в Чехове

3 июля отмечается День сотрудников Государственной автоинспекции МВД России — службы, основанной в 1936 году для контроля за обстановкой и безопасностью на дорогах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С тех пор ГАИ прошла важный путь развития: в 1940 году были утверждены правила выдачи водительских удостоверений и технического осмотра транспорта, а с 1961 года введены единые правила дорожного движения для всего СССР. Современный облик структура получила в 1970-х годах благодаря созданию специализированных подразделений.

В составе Госавтоинспекции м. о. Чехов служат более 60 сотрудников. Их задача — не только контроль и пресечение нарушений, но и профилактическая работа, направленная на сохранение жизни и здоровья жителей, а также формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

Глава муниципалитета Михаил Собакин поздравил личный состав, ветеранов службы и руководителя подразделения Сергея Захарова с профессиональным праздником, вручив почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся сотрудникам.

«В этот день еще раз хочу выразить большую благодарность за преданность долгу и присяге, профессионализм и безупречную службу на благо жителей нашего округа. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на службе и новых профессиональных достижений», — сказал глава округа.