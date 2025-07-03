«Эврике» из Видного присвоили звание «Образцовый коллектив Московской области»

Вокальному коллективу «Эврика» Детской школы искусств подмосковного Видного присвоено почетное звание «Образцовый коллектив Московской области» распоряжением Министерства культуры и туризма Подмосковья. Комиссия также отметила «Эврику» как «Лучший вокальный коллектив». Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Это не только признание исполнительского мастерства, но и огромная ответственность. Важно сохранить этот статус и продолжать поддерживать высокую планку», — подчеркнула руководитель «Эврики» Наталья Малая.

звание «Образцовый коллектив Московской области» ансамбль получил благодаря успешному прохождению нескольких этапов конкурсных просмотров, где вокалисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и артистизма.

Коллектив «Эврика» был создан на территории Ленинского городского округа в 2012 году. В нем занимаются 70 юных вокалистов в возрасте от четырех до 16 лет. На счету вокального коллектива — многочисленные победы в международных, всероссийских, областных и окружных конкурсах и фестивалях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.