Губернатор Московской области отметил заслуги медработников Видновского перинатального центра

Пять опытных медсестер и акушерок Видновского перинатального центра удостоены благодарственных писем губернатора Московской области Андрея Воробьева за добросовестный труд и высокий профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Спасибо нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за внимание к здравоохранению и заботу о медицинских работниках», — отметила главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Награды получили опытные сотрудницы женской консультации: старшая медицинская сестра Алевтина Скобякова и акушерки Ольга Брызгачева и Елена Елизарова, ставшие наставниками для нового поколения медиков. Операционные медсестры Марина Чернова и Галина Жукова, посвятившие медицине более 40 лет, также удостоены благодарственных писем.

Видновский перинатальный центр объединяет команду профессионалов высокого класса, сочетающих практическую работу и научную деятельность. В центре работают четыре доктора медицинских наук, 10 кандидатов медицинских наук и врачи-эксперты ультразвуковой диагностики с международным сертификатом FMF.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше. «Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.