Наводчик Татыш рассказал, как спасал раненных бойцов в Волчанске

Наводчик с СВО рассказал, как спасал раненых в Волчанске в ноябре 2024 года

Наводчик с позывным Татыш рассказал, как спасал раненых бойцов в Волчанске в ноябре 2024 года под атакой украинских беспилотников, сообщает RT .

Как рассказал наводчик, сначала были замечены FPV-дроны. Затем боец оценил обстановку вокруг и помог парням загрузиться в машину.

«По нам FPV отработал, и подорвались на какой-то мине. Ну все равно я ехал, пока техника дюжила. И когда квадроцикл умер, на руках тяжелораненого пришлось тащить», — заявил Татыш.

Несмотря на то что наводчик получил ранение, ему удалось спасти личный состав и технику. За такой героический поступок ему была вручена медаль «За отвагу».

Также Татыш добавил, что отправление на СВО было его добровольным решением. Туда он отправился уже почти полтора года назад прямиком из Красноярска. За все время службы, как рассказал сам наводчик, он получил три серьезных ранения.