Девяти юным жителям Долгопрудного торжественно вручили главный документ
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
3 июля — очень важный день для девяти юных жителей Долгопрудного. Им в торжественной обстановке вручили паспорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребят поздравил глава Долгопрудного Олег Сотник.
«Быть гражданином Российской Федерации — очень почетно и ответственно. Гордо и достойно несите это звание! Я уверен, что у вас все получится. Вы — представители самой замечательной страны мира!», — сказал он.
Вместе с паспортом юные долгопрудненцы получили брошюру Конституции РФ и сувениры с символикой Долгопрудного. А в качестве музыкального подарка для всех прозвучала песня о Родине.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.