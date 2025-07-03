Девяти юным жителям Долгопрудного торжественно вручили главный документ

3 июля — очень важный день для девяти юных жителей Долгопрудного. Им в торжественной обстановке вручили паспорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребят поздравил глава Долгопрудного Олег Сотник.

«Быть ​​гражданином Российской Федерации — очень почетно и ответственно. Гордо и достойно несите это звание! Я уверен, что у вас все получится. Вы — представители самой замечательной страны мира!», — сказал он.

Вместе с паспортом юные долгопрудненцы получили брошюру Конституции РФ и сувениры с символикой Долгопрудного. А в качестве музыкального подарка для всех прозвучала песня о Родине.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.