Подмосковье завершает реконструкцию дома в Мариуполе

сегодня в 16:16

Реконструкция пятиэтажного дома на проспекте Строителей в Жовтневом районе Мариуполя подходит к завершению под контролем специалистов из Подмосковья. В здании заново построили два подъезда и полностью обновили конструкции и инженерные системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы проходят под контролем управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Особое внимание уделили двум подъездам, которые ранее были демонтированы. Строители возвели их заново с соблюдением всех технологических норм и требований.

Специалисты фонда капитального ремонта выполнили армирование и бетонирование плит перекрытия, возвели стены и лестничные марши, смонтировали кровлю. В доме установили новые окна, двери и балконные ограждения, полностью заменили инженерные системы, утеплили и отремонтировали фасад, а также провели отделку подъездов.

За весь период восстановления эксперты стройконтроля совершили 122 выезда на объект для проверки качества работ.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа специалистов стройконтроля остается в тени, но имеет колоссальное значение.

«При тех сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение», — подчеркнул он.

После завершения строительных работ 40 квартир отремонтируют «под ключ» по городской программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.