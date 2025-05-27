Подмосковье тестирует новые функции системы мониторинга котельных

Систему мониторинга выдачи и исполнения технических условий в Московской области дополнили новым функционалом. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Новый цифровой инструмент для размещения и ведения реестра документов для оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к зимнему периоду начал работу в тестовом режиме в пяти муниципалитетах Подмосковья. Уже подключены 331 котельная и 7 теплосетевых организаций. Это позволяет заранее проверить систему в реальных условиях, сделать подготовку к отопительному сезону более прозрачной и снизить риски аварийных ситуаций зимой», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

ГИС «Ведомственная информационная система мониторинга выдачи и исполнения технических условий в Московской области» («ВИС МВИТУ») обеспечивает комплексную автоматизацию процессов сбора, обработки и анализа информации по технологическим объектам инженерной инфраструктуры, участвующим в процессах подачи ресурсов по сетям тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения.

Через систему осуществляется согласование документации в личных кабинетах, формирование в электронном виде актов и паспортов обеспечения готовности, а также автоматизация расчета индекса готовности объектов оценки и проверяемых организаций.

«Пилотный режим планируется завершить до конца текущего года. Особое внимание при тестировании уделяется надежности работы системы и удобству интерфейса для пользователей», — добавила Надежда Куртяник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.