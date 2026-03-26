Подмосковье строит жилой квартал в Левобережье Мариуполя

Новый квартал возводят в стилистике хрущевской застройки, знакомой многим поколениям жителей. Проект предусматривает как строительство с нуля, так и точечное восстановление домов, подлежавших сносу. Один из таких объектов уже восстанавливают — здание проходит этап капитальных работ.

Контроль за ходом работ осуществляют специалисты управления технического надзора капитального ремонта при министерстве ЖКХ региона. Эксперты регулярно выезжают на площадку, оценивают качество материалов, проверяют соблюдение технологий и сроков.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

В доме уже восстановили несущие конструкции, смонтировали системы центрального отопления, холодного водоснабжения и газоснабжения, установили современные окна и двери. Сейчас специалисты завершают устройство кровли и фасада, монтируют внутреннюю систему электроснабжения, ведут отделку квартир и благоустройство мест общего пользования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.