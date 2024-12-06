Подмосковье проводит масштабное восстановление жилого дома в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя под контролем подмосковных экспертов технадзора продолжаются ремонтно-восстановительные работы девятиэтажного жилого дома на улице Киевская. Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строительный контроль осуществляют специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой», проводя ежедневные выезды на объекты.

Здание сильно пострадало в результате боевых действий, в том числе прямых попаданий снарядов и пожаров. На данный момент строительная готовность составляет 50%. На объекте проводятся следующие работы:

восстановление верхних этажей здания;

ремонт и утепление кровли;

реставрация фасада;

установка новых пластиковых окон и дверных блоков;

замена инженерных систем (горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения);

внутренняя отделка мест общего пользования.

«В этом году на территории ДНР подмосковные специалисты провели ремонт 173 жилых домов, а также отремонтировали в рамках отдельных проектов 350 фасадов в Мариуполе. До конца 2024 года планируется завершить ремонт 400 квартир. Все инженерные и строительные решения отвечают современным стандартам качества и безопасности», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.