Подмосковье приняло участие в межведоственной коллегии с Республикой Татарстан

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в межведомственной коллегии с Республикой Татарстан, посвященной совершенствованию промышленности, технологий в содержании территорий и нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав делегации Татарстана вошли крупнейшие предприятия и компании-производители в областях:

строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

машиностроительного и нефтегазового назначения;

металлообрабатывающего оборудования;

проводных технологий;

тракторостроения и ремонта двигателей.

Подмосковье представили профильные министерства и ведомства областного правительства. Цель встречи — организация межрегионального сотрудничества с последующей кооперацией и созданием инновационных продуктов.

Делегаты продемонстрировали возможности своих производств и ответили на вопросы участников. Особый интерес для городского хозяйства вызвали заводы в Набережных Челнах, задействованные в продаже и ремонте грузовых автомобилей и двигателей для них.

Так, капитальный ремонт «КАМАЗ», применяющегося для вывоза снега и укладки асфальта во дворах, обходится на 40% дешевле стоимости нового авто.

В рамках коллегии все участники смогли обменяться контактной информацией и высказать предложения по дальнейшему сотрудничеству.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.