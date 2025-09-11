Подмосковье принимает участие в международной выставке водных технологий

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Александр Семенов принял участие в пленарной сессии, посвященной развитию инженеринговых технологий в отрасли и оценил новейшие разработки отечественных и международных организаций на 19-й ежегодной выставке «ЭкваТэк». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Так, солнечногорское предприятие-производитель водоочистного оборудования, с производством в 13 га, представило передовой Шнековый обезвоживатель для осушения осадка сточных вод.

Также среди экспонатов — комбинированная машина питерского производства. Она оснащена насосом с производительностью 420 л/мин, а также вакуумным насосом с мощностью 2 600 куб. м/сут и подвижной перегородкой для адаптации к различным условиям. Машина может погружаться на глубину до 20 метров с использованием ижектора.

Российский разработчик и производитель контрольно-измерительных приборов представил экспозицию датчиков и средств визуализации, применяющихся на Люберецком, Некрасовском и Химкинском водоканалах.

«Ежегодно выставка собирает лидеров сферы водоснабжения и водоотведения. В этом году на одной площадке будут представлены решения 72 регионов России и 12 стран мира. В работе пленарных сессий традиционно примут участие наши отраслевые специалисты, представители Мособлводоканала и эксперты Научно-технического совета. Мероприятия такого уровня — идеальная платформа для того, чтобы поделиться нашими лучшими практиками и, конечно, перенять самое прогрессивное из отечественного и мирового опыта», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Всего на выставке продемонстрировали свои технологичные решения более 400 отечественных и международных организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.