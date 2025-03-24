Подмосковье применит автоматизированные системы для благоустройства территорий

Отраслевые представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с коллегами из департамента капитального ремонта города Москвы приняли участие в рабочем совещании, посвященному благоустройству дворовых территорий. На одной площадке участники смогли обменяться опытом организации работ и наглядно представить лучшие практики, в том числе использования камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, Москва уже по опыту Подмосковья использует «умные автомобили» с ИИ. Теперь планируется обучить их контролировать ход работ по благоустройству дворов. Если эксперимент окажется успешным, эту систему внедрят и в Московской области.

«Сегодня мы реализуем 2 масштабные программы — «Комплексное благоустройство дворовых территорий», а также «Ямочный ремонт дворов большими картами». Стараемся максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. Это позволит существенно сократить сроки и повысить эффективность. С 2026 года планируем отказаться от схем благоустройства в пользу полноценных проектов с долгосрочным планированием, что исключит разночтение между планом и сметной документацией», — сказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Вопрос информирования жителей вызвал также особый интерес — как в Москве, так и в Московской области ведется работа в общедомовых чатах, используются информационные стенды.

В рамках встречи участники обсудили:

порядок согласования и проектирования работ;

сроки контрактации подрядчиков;

автоматизированные системы контроля выполненных мероприятий;

синхронизацию работ по ремонту асфальтового покрытия, озеленению, замене малых архитектурных форм и освещения.

Внимание было уделено и теме подбора квалифицированных специалистов, занятых в сфере благоустройства, так как от них зависит качество работы и безопасность жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.