Подмосковье представило высокотехнологичный опыт водоснабжения на Водном форуме РФ

В рамках мероприятия работало более 35 круглых столов, тематических сессий и пленарных заседаний.

В ходе круглых столов затронули темы:

состояния водных ресурсов России;

новейших технологий очистки воды;

эффективного использования воды в промышленности и городском хозяйстве.

«Сейчас в регионе реализуется масштабный проект по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения. Приоритет для отрасли — обновленная инфраструктура и минимизация обращений от жителей. В связи с этим начинаем применять новые подходы к работе — проводим еженедельные штабы и выездные мероприятия в муниципалитеты. Параллельно внедряем цифровые технологии, делаем упор на автоматизацию процессов, что позволяет эффективно управлять ресурсами и оперативно реагировать на любые ситуации. Также важная составляющая успеха — взаимодействие с другими регионами и обмен опытом с профильными ведомствами на мероприятиях такого уровня», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Среди подмосковных предприятий, представленных на Конгрессе:

Климовский производитель полиэтиленовых трубопроводов, производственные мощности которого составляют до 80 тыс. тонн в год;

Научно-производственное объединение по созданию инновационного оборудования для очистки хозяйственно-бытовых, ливневых и поверхностных сточных вод из Чехова.

Особое внимание делегация обратила на обновленную комбинированную машину КО-560 для работ на сетях. Она способна чистить трубы диаметром до 1 200 мм на глубине до 17 м и работать при температуре до -30°С благодаря системе обогрева воды. В арсенале «Коммунальных систем Московской области» более 20 единиц такой спецтехники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.