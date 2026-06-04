Подмосковье представило цифровую сеть для 386 объектов ЖКХ

Московская область на ПМЭФ-2026 представила систему, которая объединит 386 объектов водокоммунального хозяйства в единую цифровую сеть с помощью датчиков телеметрии, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект предусматривает создание единого контура оперативного контроля за поставкой коммунальных ресурсов. Данные со всех объектов будут автоматически передаваться в систему, что позволит в режиме реального времени отслеживать отклонения и быстрее реагировать на нештатные ситуации.

Сейчас многие процессы в сфере ЖКХ выполняются в ручном режиме. Отсутствует единая система мониторинга, на каждом водозаборном узле сбором данных занимаются до 10 человек. Из-за этого до 20% времени теряется на реагирование и устранение аварий, а о ряде проблем специалисты узнают по обращениям жителей.

Новая система обеспечит 100% автоматические оповещения при выходе параметров за нормативы. В «ЖКХ-Контуре» уже создано более 4 тыс. верифицированных записей. Предполагается, что один сотрудник сможет обслуживать один объект, а информация об отключениях будет оперативно направляться в «Добродел», единую книгу жалоб и ЕДДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.