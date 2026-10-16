Подмосковье представило Татарстану опыт развития энергетики

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил стенд Московской области на Российской энергетической неделе — 2026 и ознакомился с региональными энергетическими проектами, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Делегация Подмосковья представила Рустаму Минниханову показатели генерации, темпы модернизации инфраструктуры, динамику подключения новых потребителей и муниципальные практики энергоэффективности. Презентация показала масштаб проектов и возможности применения успешных решений в других регионах.

Особое внимание уделили проекту Мособлгаза «ЭНЕРГИЯ ПОД КЛЮЧ». Он позволяет вырабатывать электричество из газа, помогает бизнесу экономить на капитальных вложениях и снижать операционные расходы на энергию на 10–20%.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в газовой энергетике и выразили уверенность, что сотрудничество создаст возможности для развития и укрепит экономические связи регионов. Представители Подмосковья поблагодарили главу Татарстана за интерес к проектам и оценку разработок.

«Московская область накопила значительный опыт в сфере энергетики — от внедрения современных технологических решений до выстраивания эффективных управленческих практик. Мы не просто предлагаем готовые продукты, мы настроены делиться наработанными подходами, помогать адаптировать их под специфику региона и сопровождать проекты на всех этапах реализации», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр также подчеркнул открытость к диалогу с другими регионами и выразил уверенность, что объединение компетенций позволит добиться ощутимых результатов в энергетике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.