Подмосковье представило инициативы по ЖКХ на форуме ГОСЗАКАЗ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области 13 мая приняло участие в XXI форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в инновационном центре «Сколково» и представило предложения по совершенствованию контрактной системы в строительстве объектов ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Форум «ГОСЗАКАЗ» — крупнейшая в России площадка в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. В первый день прошло семь пленарных сессий, посвященных технологическому суверенитету, развитию конкуренции, цифровизации малых закупок, инфраструктурным проектам, а также закупкам в строительстве и ЖКХ.

На профильной сессии заместитель министра ЖКХ Московской области Вахтанг Кордзахия представил инициативы по корректировке законодательства о контрактной системе при строительстве очистных сооружений, водозаборных узлов и насосных станций.

«Один из актуальных вопросов при реализации региональной госпрограммы — это увеличение стоимости строительства после получения положительного заключения экспертизы. Действующее законодательство не позволяет изменять существенные условия контракта при росте стоимости более чем на 30%, что может сказываться на сроках работ. В качестве решения рассмотрели внедрение механизма «бесшовного перехода», который включает приемку проектных работ по фактической стоимости, расторжение контракта без штрафных санкций и судебных процедур и оперативное проведение новой закупки на актуальных условиях», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Форум сопровождает отраслевая экспозиция площадью 14 тыс. кв. м, где представлены отечественные разработки, системы автоматизации коммунальных объектов, оборудование для модернизации инженерных сетей и цифровые платформы управления инфраструктурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.