Подмосковье представило Беларуси модель управления ЖКХ

ЖКХ-центр Московской области работает как единая площадка, где круглосуточно взаимодействуют специалисты профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций. Здесь аккумулируются данные по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, газу и электроснабжению, после чего принимаются решения по оперативному управлению системой.

Мониторинг инфраструктуры ведется в режиме реального времени. Информация поступает в том числе с датчиков на котельных, центральных тепловых пунктах и в многоквартирных домах. Это позволяет быстро выявлять отклонения в работе оборудования, реагировать на сбои и координировать действия аварийных бригад до полного восстановления подачи ресурсов.

«Информация, которая поступает в ЖКХ-центр, используется и для дальнейшей аналитики. В апреле был получен патент на разработанный агентством развития коммунальной инфраструктуры цифровой двойник — ГИС „Инженерные сети“. Эти инструменты позволяют анализировать состояние сетей, выявлять проблемные участки и на основе данных формировать планы ремонта и модернизации», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По оценке ведомства, такая модель позволяет перейти от реагирования на аварии к системному управлению и повышению устойчивости коммунальной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.