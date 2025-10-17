Подмосковье поучаствовало в форуме «Социальные практики добрососедства»

Мероприятие, которое проходит в Санкт-Петербурге, стало локацией для обсуждения вопросов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления в сфере территориального общественного самоуправления и управления МКД. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В числе участников — представители региональных министерств, органов местного самоуправления, активисты комитетов ТОС, сельские старосты, председатели советов многоквартирных домов, региональных ресурсных центров НКО и ТОС, депутаты и общественные деятели.

Темы дискуссионных площадок:

изменения законодательства;

методики вовлечения граждан в эффективное управление МКД;

взаимодействие власти с гражданами;

лучшие соцпрактики добрососедства;

как основы для решения жилищных вопросов.

Опытом Подмосковья на форуме с коллегами поделилась председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

«Сегодня в Подмосковье насчитывается 56 тысяч МКД. Этот факт требует особого внимания не только к территориальным общественным советам, но и к развитию, поддержке Советов многоквартирных домов — важного института гражданской активности. Мы активно сотрудничаем с председателями Советов МКД, которые есть в каждом муниципалитете. С 2018 года проводим семинары, на которых рассказываем о программах и проектах, направленных на модернизацию сферы ЖКХ и управления домами. Председатели являются важным связующим звеном между жителями и властями. Они эффективно доносит информацию до своих соседей о важных инициативах и нововведениях. Ведь только осведомленный собственник может уверенно отстаивать свои интересы», — отметила Олеся Тыщенко.

Она также добавила, что при поддержке правительства Подмосковья Ассоциация ежеквартально проводит форумы «Управдом», которые выполняют роль эффективной площадки для открытого диалога с властью и решения вопросов коммунальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно.

Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.