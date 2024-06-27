Подмосковье полностью перейдет на бесплатный прием платежей за ЖКУ с 1 июля

С 1 июля все без исключения жители Московской области будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на безкомиссионной основе во всех каналах приема платежей областного единого информационно-расчетного центра МосОблЕИРЦ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2023 № 602-ФЗ для кредитных организаций, платежных агентов с 01.07.2024 вводится запрет на взимание комиссионного вознаграждения при перечислении платы за услуги ЖКХ с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. По оценке МосОблЕИРЦ в Московской области в эту категорию входит около 31,0% физических лиц, оплачивающих услуги ЖКХ.

По поручению губернатора региона подмосковное правительство организовало работу по унификации и наведению порядка в процессинге коммунальных платежей. В результате с 1 июля с. г. все имеющиеся в распоряжении расчетного центра способы оплаты услуг ЖКХ, в том числе, оплата в очных офисах обслуживания посредством касс, терминалов, а также в личном кабинете клиента станут бесплатными абсолютно для всех абонентов МосОблЕИРЦ.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, принятое решение делает Московскую область одним из первых субъектов в РФ, кто обеспечит для всех своих жителей бесплатный и равный доступ к удобным и популярным у населения способам оплаты услуг за жилищно-коммунальные услуги.

В настоящее время МосОблЕИРЦ реализовало все мероприятия необходимые для перехода на безкомиссионный прием платежей за ЖКХ.

Сегодня МосОблЕИРЦ принимает платежи более 4 млн абонентов, размер комиссии за оплату ЖКУ в зависимости от банка составлял до 2%, а безкомиссионная оплата была доступна лишь пользователям мобильного приложения и личного кабинета МосОблЕИРЦ через СБП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.