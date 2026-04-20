Подмосковье показало регионам модернизацию коммунальной инфраструктуры

Делегация из более чем 20 регионов России посетила Подмосковье для обмена опытом по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках федеральных программ. Участники во главе с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько ознакомились с работой очистных сооружений, цифровых сервисов и предприятий отрасли, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Визит начался на Щелковских очистных сооружениях — одном из крупнейших комплексов страны мощностью 400 тыс. кубометров стоков в сутки. Объект площадью 72 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в марте 2025 года, а с декабря он перешел в ведение Мособлводоканала. Предприятие обслуживает около 700 тыс. жителей Пушкинского округа, Щелково, Королева и Фрязино.

«Сегодня мы приняли гостей из Ярославской, Челябинской, Новгородской, Самарской областей и других регионов. Акцент сделали на применении искусственного интеллекта — некоторые практики коллеги уже заинтересовали», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В ходе реконструкции на объекте внедрили ультрафиолетовое обеззараживание вместо хлорирования, систему стабилизации избыточного ила, финишную доочистку и газоочистку. По словам генерального директора Мособлводоканала Владимира Векленко, качество очистки сточных вод довели до уровня рыбохозяйственного значения. Также участникам представили юридическую модель работы с прямыми договорами, которая позволяет оперативно контролировать прием стоков и применять санкции к нарушителям.

В администрации Щелково делегация заслушала доклады о работе ЖКХ-Центра при правительстве Московской области и цифровых инструментах контроля. Руководитель центра Регина Бурдуковская сообщила, что количество обращений по водоотведению сократилось на 30%, по отоплению — на 16%, а время реагирования на инциденты уменьшилось на треть. Чат-бот «ЖКХ-Сканер» на базе искусственного интеллекта сократил время обработки сигналов из соцсетей с 20 минут до 15–60 секунд.

Также гости посетили диспетчерскую АО «Мытищинская теплосеть», где данные о работе ВЗУ, КНС, очистных сооружений и котельных аккумулируются в единой системе с помощью «умных» датчиков, и производственную площадку компании «Водомер», где им представили современные приборы учета воды и испытательную лабораторию.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.