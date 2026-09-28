Подмосковье показало делегации Нижегородской области системы управления ЖКХ

Делегация Нижегородской области во время рабочего визита в Подмосковье изучила работу центров управления городским хозяйством и завода по энергоутилизации отходов в Воскресенске, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Правительство Московской области приняло заместителя председателя правительства Нижегородской области, министра экологии и природных ресурсов региона и специалистов инспекции государственного контроля и надзора. Целью визита стал обмен практиками управления городским хозяйством.

В Центре управления регионом гостям показали системы обработки обращений жителей, нейросети и аналитические панели. Презентацию провел заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Владимир Гепферт. В областном ЖКХ-центре делегация изучила инструменты выявления аварий в системах водо-, тепло- и электроснабжения, направления ремонтных бригад и информирования жителей.

«Межрегиональное сотрудничество должно быть прикладным, поэтому мы показали коллегам свои центры управления: от большого ЦУРа до наших двух приоритетных проектов — Центра эксплуатации объектов ЖКХ и Центра содержания территорий и городского хозяйства с возможностью лично изучить принципы работы всех систем и внутренних алгоритмов. Для нас важно не просто делиться опытом, но и работать во взаимодействии, получать обратную связь от коллег для совместного совершенствования стандартов содержания территорий», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Руководитель Центра содержания территорий Регина Бурдуковская представила системы мониторинга спецтехники и дворников, камеры с искусственным интеллектом и ИИ-агентов для контроля контейнерных площадок. Гостям также рассказали о мерах по снижению числа обращений жителей, критериях передачи проблем на следующий уровень и показателях работы дежурных и муниципалитетов.

В завершение делегация посетила единственный в области завод по энергоутилизации отходов в Воскресенске. Гостям показали грейферный кран и котлы, в которых сжигают твердые коммунальные отходы.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.