Подмосковье подвело итоги внедрения электронных ЕПД

В Доме правительства Московской области подвели итоги эксперимента по внедрению единого платежного документа в электронном виде за первый квартал 2026 года. Участники обсудили ход интеграции сервисов и планы по развитию функционала регионального портала госуслуг, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Заседание межведомственной рабочей группы посвятили реализации эксперимента по переходу на единый платежный документ без дублирования на бумаге. В мероприятии приняли участие министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко и представители федеральных профильных ведомств.

«Эксперимент реализуется в Подмосковье уже второй год. Мы работаем по утвержденному плану-графику, и по итогам марта все запланированные мероприятия исполнены. Сейчас идет интеграция информационных систем для упрощения получения платежных документов на региональном портале госуслуг. К 1 июля планируем завершить доработку функционала по оплате ЖКУ на РПГУ», — сообщил заместитель министра Дмитрий Кравченко.

Он добавил, что в регионе продолжается масштабная информационная кампания: используются социальные сети, стенды в МКД, наружная реклама, рассылки и пуш-уведомления.

Ключевыми показателями эксперимента остаются доля жителей, отказавшихся от бумажных квитанций через региональный портал, а также сокращение объема направляемых платежных документов на бумаге.

Ранее Игорь Даниленко отмечал положительную динамику проекта. По его словам, жители быстро адаптируются к новому формату: электронная квитанция заменяет бумажные документы, позволяет проверять начисления и контролировать расходы сразу по нескольким объектам недвижимости. Перейти на электронный ЕПД можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.